ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。お笑い芸人・紅しょうがの熊元プロレスさんを迎えての対談をお届けします。初めて買ったあゆのCDはユーロビートver.だった!ゆっきゅん:熊元プロレスさんとは、『上田と女が吠える夜』の「浜崎あゆみと共に生きてきた女」回で共演して以来。私は収録時、ド緊張でした。熊元プロレス:私と浜崎さんとは「Just the way you are」のMVに出演したご縁がありましたけど、なによりスタジ