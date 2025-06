『ターミネーター』シリーズなどで知られるアーノルド・シュワルツェネッガーが、10年前に熱愛を報じられたマイリー・サイラスとイケメン息子パトリックについてコメントした。【写真】超キュート! 幼いマイリー・サイラスがセリフを練習する姿に反響セレブたちも反応Peopleによると、この度アーノルドが、人気トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen(原題)』に出演。司会のアンディ・コーエンから、息子