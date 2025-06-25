¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤È¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥­¥å¡¼¥È¡ª ÍÄ¤¤¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤¬¥»¥ê¥Õ¤òÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤âÈ¿±þPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¡¢¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØWatch What Happens Live with Andy Cohen¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤«¤é¡¢Â©»Ò