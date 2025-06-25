¡ÚVAT BAKERY¡Û3¿Í¤Îµð¾¢¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÀöÎý¶õ´ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡Ò¸¶½É¡Ó±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖVAT BAKERY¡Ê¤Ð¤Ã¤È ¤Ù¡¼¤«¤ê¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¡ÖV.A.¡Êゔ¤¤¤¨¡¼¡Ë¡×¤Î2³¬¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¦¥«¥Õ¥§¡£1³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ó¥Ï¥à¡×750±ß¡ÖVAT BAKERY¡×¤Ç¤Ï¡¢1³¬¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¼ïÎàË­ÉÙ¤Ê¥Ñ¥ó¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï