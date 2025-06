映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』 映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日(金)に公開される。あのルパン三世が、約30年ぶりに2Dの劇場アニメーションとして帰ってくる!舞台は、地図に載っていない謎の島。お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、"不死身の血族"と呼ばれる正体不明の存在だった。前代未聞のスケールとドラマで描かれ、すべての「ルパン三世」に繋がる原点