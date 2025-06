ガールズグループfromis_9が、新たな音楽とともにカムバックする。【写真】再始動したfromis_9、自由奔放な魅力fromis_9は6月25日18時、ミニアルバム『From Our 20's』をリリースし、本格的なカムバック活動に突入する。『From Our 20's』は、20代を生きるfromis_9メンバーたちが日々の中で感じたさまざまな感情や瞬間を率直に表現したアルバム。タイトル曲『LIKE YOU BETTER』をはじめ、『REBELUTIONAL』『Love=Disaster』『Straw