¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡×¤ÎÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê44¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶á¶·Êó¹ð¤ËÈÖÁÈMC¤Î¡ÖÀéÄ»¡×¤¬¤¢¤­¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÀî¤ÏÁêÊý¡¦Â¼ËÜÂçÊå¤ÎÃÏ¸µ¡¦Ê¡°æ¤ÇÁêÀÊÁê¼ê¤òµá¤á¤Æ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æ±¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤­¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖTHE MANZAI 2013¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£°ìÌö¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢Â¼ËÜ¤ÏÃ±¿È¥Ë¥å¡¼¥è