【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新曲「HOT SAUCE」はBABYMONSTERならではの清涼感が込められたサマーソング! BABYMONSTERが、新曲「HOT SAUCE」のコンセプトを推察させるビジュアルポスターを公開した。 YGエンターテインメントは6月25日、公式ブログに「B.A.B.Y.M.O.N about to blow your mind」と題したビジュアルポスターを掲載。ビビッドな原色の背景の上に、メンバーたちの個性