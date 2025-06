米国のシンガーソングライター、キャロライン・ポラチェックが、小島秀夫監督によるジャンルを越えた2019年のビデオゲームの続編『Death Stranding 2: On The Beach』から表題曲「On The Beach」をリリースした。同曲は、彼女にとって初のゲーム・サウンドトラック参加であり、ポップ界で最も実験的な歌声の持ち主と、ゲーム界で最も大胆な作家とのユニークなコラボレーションが実現した。映画、音楽、ゲーム、哲学的なストーリー