デベロップは、栃木県鹿沼市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard アクロスプラザ鹿沼」を2025年7月24日(木)に開業予定です。 HOTEL R9 The Yard アクロスプラザ鹿沼 デベロップは、栃木県鹿沼市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard アクロスプラザ鹿沼」を2025年7月24日(木)に開業予定。なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で121店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては110店舗目の