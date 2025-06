BTSのJIMIN(ジミン)が自身のInstagramを更新。J-HOPE(ジェイホープ)の新曲「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」のダンス動画を披露し話題となっている。 【動画】J-HOPEの新曲を踊るBTSジミン、ジョングクの笑い声も!/J-HOPE「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」 ■ジミンのダンス動画にジョングクの笑い声 JIMINは靴音を響かせながら、「Killin’ It Girl (feat. GloRilla)」を軽やかにダンス。途中、JI