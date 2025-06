lyrical schoolが、7月30日に発売するEP『LIFE GOES ON e.p.』から先行シングル「to be continued」をリリースした。 ◆lyrical school 動画 MVも公開された同曲は、tmrw(トモロー)、sayo(サヨ)、mana(マナ)、malik(マリク)がトラックメーカー・KO-neyと組んで書き上げたマイクリレー作品だという。EPがこれまでのリリカルスクールとはどう異なっているのかを予告するような1曲となっているとのことだ。 https://youtu.be/