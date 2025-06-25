東京時間11:32現在 東京金先物APR 26月限（TOCOM） 1グラム＝15613.00（+10.00+0.06%） ＮＹ金先物AUG 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3345.80（+11.90+0.36%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場でリスク警戒後退から反落となったNY金先は反発東京金は小幅プラス圏