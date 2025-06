映画「劇場版『JAZZ NOT ONLY JAZZ』」(製作・配給WOWOW)が9月19日から全公開されることが25日、発表された。昨年6月21日に東京・NHKホールで一夜限りで開催されたライブイベント「JAZZ NOT ONLY JAZZ」がスクリーンによみがえる。“日本で最も多忙なドラマー”と言われる若き天才、石若駿(32)が、ギター西田修大、細井徳太郎、ベースのマーティ・ホロベック、サックス松丸契、トランペット山田丈造、ピアノ渡辺翔太と実力派バ