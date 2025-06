Mozillaは6月23日(現地時間)、「Your data, your rules: Firefox’s privacy-first AI features you can trust」において、Webブラウザ「Firefox」に最近導入された新しいAI機能について紹介した。これらのAI機能は、ユーザーのプライバシーを重視しながらブラウジング体験を向上させることを目的としており、Mozillaではデータを外部に送信しない点を強調している。Your data, your rules: Firefox’s privacy-first AI features