iPhoneユーザーから、「ウォレットアプリが映画『F1／エフワン』を宣伝してくる」という苦情が寄せられています。iPhone customers upset by Apple Wallet ad pushing 'F1' movie | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/24/iphone-customers-upset-by-apple-wallet-ad-pushing-f1-movie/「F1／エフワン」は、トップガン マーヴェリックの製作チームとブラッド・ピットがタッグを組んだ作品で、カリスマF1レーサーが最弱のF1