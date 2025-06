ウェブブラウザ「Firefox 140」の正式版が公開されました。今回のアップデートでは、タブの解放によるメモリ使用量削減機能の追加や、カスタム検索エンジンのサポート、ツールバーから拡張機能ボタンを削除する機能などが盛り込まれています。Firefox 140.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/140.0/releasenotes/◆タブの解放でメモリ使用量を削減する機能を追加タブを解放すること