Office of the Iranian Supreme Leader/West Asia News Agency via Reuters(CNN)トランプ米大統領は24日、「混乱」を見たくないとしてイランでの「体制転換」を望んでいないと語った。トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンで、イランの体制転換の可能性を示唆した週末のSNSへの投稿について説明を求められた。トランプ氏は記者団に、体制転換を「望んでいない」とし、「できるだけ早くすべてが落ち着いてほしい」と