ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Îµ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤­¤¿Ìî¸ýÁï°ì¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢2²óÌÜ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤«¤é¤Îµ¢´Ô¸å¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Îµ­Ï¿¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¸åÇÚ¡¢¶ñ¸½²½¤·¤Ê¤¤¼¡¤ÎÌÜÉ¸¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤Î¾Ç¤ê¤Ë¡¢Èà¤Ï¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦Âç¹¾ËãÍý»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ìî¸ýÁï°ì¡¦Âç¹¾ËãÍý»Ò¡Ø¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤ë ±§Ãè¤Ç¸«¤¨¤¿¤³¤È¡¢ÃÏ¾å¤Ç¸«¤¨¤¿¤³¤È¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ì