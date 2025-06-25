日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2486（-4.0-0.16%） ホンダ1395（+5+0.36%） 三菱ＵＦＪ1995（+23+1.17%） みずほＦＧ4057（+43+1.07%） 三井住友ＦＧ3664（+42+1.16%） 東京海上5861（+5+0.09%） ＮＴＴ151（+0.1+0.07%） ＫＤＤＩ2419（-6-0.25%） ソフトバンク219（-1.2-0.54%） 伊藤忠7444（+24+0.32%）