「BCNランキング」2025年6月9日〜15日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位moto g05（Motorola Mobility）3位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）5位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）6位arrows We2 FCG02（FCNT