King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢¿ÆÍ§¤ÎA¤§! group¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤È¡¢6·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ø±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadioGARDEN¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿°Ê²¼¡ØÄí¥é¥¸¡Ù¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¡×¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¾¯¡¹°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¢¿ÆÍ§¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¤Èºî¤ê¤¢¤²¤¿¥½¥í¶Ê¡Ë ¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¼Â¤ÏÀµÌç¤ÎÃÂÀ¸