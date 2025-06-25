¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ä¤Ã¤Á(@tucchigram)¤µ¤ó¤Î·Ð¸³ÃÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÏHSP¤È¤¤¤¦µ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ã¤Á¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤­¤Î¼«Ê¬¤Î»×¤¤¡¢¹Í¤¨Êý¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ø»ä¤Ï¤­¤Ã¤ÈHSP¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤³¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷·è¤á¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ï¶ìÄË¤Ç»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ìò°÷¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Þ¤¹¡£Î©¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Î¥¸¥ã¥ó