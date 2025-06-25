ÇÐÍ¥¿¹ÅÄ·òºî¡Ê75¡Ë¤¬½ÎÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢BS¥Õ¥¸¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤â¤·¤â¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ä¿¹ÅÄ·òºî¤Î¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤Ê¤Ã¤È¤¯½Î¡×¡ÊÂè2¡¢Âè4ÆüÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤¬¡¢7·î27ÆüÊüÁ÷¤Ç100²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤È¤â¤Ëµ¿Ìä¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2019Ç¯¡ÊÊ¿31¡Ë1·î¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤âÃÏµå¤¬»Í³Ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ°À×¤ò¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ýÏ¿¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö1²ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿