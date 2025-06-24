ウェイブが運営するwebtoon制作スタジオstudio73は、現代を舞台にした女性向けwebtoonレーベル「マサロメリア」より、新作『大っ嫌いな幼馴染と子育てしています』の作品情報を公開した。■『大っ嫌いな幼馴染と子育てしています』脚本：炭 水化物（Re，AER）演出：木目鏡作画：はっぴ〜まいんどジャンル：女性レーベル：マサロメリア配信予定：2025年夏頃配信先：comico、ComicFesta【あらすじ】同じ養護施設で育った司と一瑠は、