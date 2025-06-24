巨人・西舘勇陽投手（２３）２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発し、５回途中９安打６失点。５回に逆転を許し、今季初黒星を喫した。試合序盤に３点もの援護をもらっていた西舘だが、２回一死二、三塁から友杉のニゴロ間に１点を奪われると、３回一死一、二塁から西川に２点適時三塁打を浴び、同点に追いつかれた。さらに５回には池田の勝ち越しタイムリー、続く岡に２点適時二塁打を浴びて一挙３失点。すぐさま阿部監