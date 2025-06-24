巨人・坂本勇人内野手（３６）が２４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で今季１号の先制ソロを含む３安打をマーク。交流戦通算３３８安打とし、西武・栗山の持つ交流戦最多安打記録を更新して単独トップとなった。坂本は初回一死走者なしから打席に立つと、相手先発・サモンズが投じた３球目、甘く入った直球を迷うことなく強振。左中間へ伸びた打球がスタンドに吸い込まれると、この一発が開幕から８９打席目で今季初の本塁打と