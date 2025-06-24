サッカー日本代表の三笘薫選手が、6月24日に自身のInstagramを更新。ウエディングショットを公開しました。【写真】三笘薫の貴重な顔出し夫婦ショット「おめでとうございます！素敵なご夫婦」三笘選手は「Officially married in 2022. Celebrated in 2025.（2022年に正式に結婚。2025年に挙式）」とつづり、5枚の写真を投稿。公開した写真は全て妻と横並びで写ったツーショットで、2、4、5枚目は2人の爽やかな笑顔が印象的な顔出し