日本時間２３時００分に米リッチモンド連銀製造業指数（6月）、コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00 予想-9.0前回-9.0（リッチモンド連銀製造業指数) コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）23:00 予想99.7前回98.0（コンファレンスボード消費者信頼感指数)