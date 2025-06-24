2025年6月22日、完全新作アニメ「らんま1/2」第2期のPV第1弾と追加キャストが発表され、中国のネットユーザーから注目を集めている。「らんま1/2」は、高橋留美子氏が漫画が原作。水をかぶると女の姿なってしまう主人公・早乙女乱馬（さおとめらんま）とその婚約者・天道あかね（てんどうあかね）を中心に周囲を巻き込む大暴れの日常を描いた格闘ラブコメだ。同作は週刊少年サンデーで1987年から96年まで連載され、テレビアニメが8