「ロッテ６−４巨人」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ちで巨人戦は２０１５年以来の３連勝。交流戦を１０勝８敗で終え、パ全球団勝ち越しとなった。吉井監督は「本当に若い選手たちがよく頑張ってくれたと思います」と総括した。１番藤原、２番・寺地、４番山本を固定し、池田、安田、西川ら若手選手を積極的に起用。今季苦しんだ打線もつながりを見せ始めた。投手陣も中森を守護神に抜てきし終盤の逃げ