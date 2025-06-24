LE SSERAFIMパフォーマンスの模様(P)&(C) SOURCE MUSIC LE SSERAFIMが、日本4thシングル 'DIFFERENT'の発売を記念して、都内で発売記念ショーケースを実施した。ステージに掲げられた日本4thシングル ‘DIFFERENT’のアルバムロゴが目を引く中、事前抽選で選ばれたFEARNOT(ピオナ：ファンダム名)が会場を埋め尽くした。ファンが今かと待ちわびていると、LE SSERAFIMがタイトル曲「DIFFERENT」のミュージック