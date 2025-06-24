プロ野球「日本生命セ・パ交流戦」は２４日、今季全日程を終了。両リーグそれぞれの勝利数はセ・リーグが４３勝、パ・リーグが６３勝で２分け。パが２０勝の勝ち越しで、１８試合制となった２０１５年以降では最も大きな開きとなった。また、セ・リーグの勝率は歴代ワーストの・４０６だった。なお、この日のロッテ−巨人戦でロッテが勝利したため、２０１０年以来、２度目となるパ全６球団勝ち越し。順位は１〜６位の上位を独