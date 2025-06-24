俳優の成田凌が２４日、都内で７月期のＴＢＳ系連続ドラマ「初恋ＤＯＧｓ」（火曜・後１０時）の制作発表会に出席した。離婚訴訟を専門に手がける敏腕弁護士（清原果耶）と動物しか愛せないこじらせ獣医（成田凌）の愛犬同士が、恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。この日は作中に登場する２匹の犬も登場。成田の”愛犬”は「本当に何でもできる」とたくさんのカメラ、人におびえることなく終始リラックスした