日産の株主総会が開かれた横浜市西区の本社＝２４日午前再建計画は「絵に描いた餅」「情けない」─。２４日の日産の株主総会に参加した株主から、足元の経営危機に対する悲観が漏れた。「業績を悪化させた内田誠前社長から謝罪も説明もない。納得できるわけない」。通信高校の男性教諭（６４）＝長野県＝は憤った。「再任人事も多く、引責しないで再建できるのか。絵に描いた餅にしか思えない」７０代女性＝横浜市緑区＝は追