King & Prince King & Princeが24日、8月6日発売の最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」のジャケット写真と新ビジュアルを公開した。【写真】公開されたKing & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」ジャケ写King & Prince17枚目となるシングルは、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と「 I Know」とのダブルAサイドシングルとして8月6日にリリースする。現在先行配