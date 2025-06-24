サッカー日本代表三笘薫（２８）＝ブライトン＝が２４日、自身のインスタグラムを更新。２２年に結婚を発表していたクリア夫人との結婚式の様子を投稿した。英語で「２０２２年に結婚、２５年にお祝い」とつづり、純白ドレスのクリア夫人と蝶ネクタイ姿の三笘の幸せ溢れるショットを公開した。コメント欄では「めちゃくちゃ素敵な写真改めて結婚おめでとうございます」、「かわいい！おめー」と祝福の声が相次いだ。三笘