◇交流戦ロッテ6―4巨人（2025年6月24日ZOZOマリンスタジアム）ロッテのドラフト1位・西川史礁外野手（22＝青学大）が、4試合連続のマルチ安打で交流戦を締めた。2回に先頭打者で中前打。2点を追う3回1死一、二塁では「とにかく次につなぐ気持ちで」と、右中間に同点の2点三塁打を放った。これで18日の阪神戦からは5試合連続安打で、直近4試合は2、2、4、2と全てマルチ安打だ。ルーキーはお立ち台で「毎試合、自分のや