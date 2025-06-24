新フラッグシップスマホ「POCO F7」が登場！日本でも7月8日に販売開始Xiaomiは24日（現地時間）、傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F7」（Xiaomi Communications製）を発表しています。グローバル市場で順次発売され、ドイツやイギリスなどの1次販売国・地域ではすでに販売が開始されており、内蔵ストレージに違いによって複数のモデルがあり、価