再配達が課題となっている宅配便。国はその解決に向け、「置き配」を標準サービスとする案などを検討する方針です。手渡しはどうなるのでしょうか？【写真を見る】宅配荷物 「手渡し」追加料金の可能性 いくらになる？専門家の予想は 宅配便 再配達が課題に 伝票のバーコードでオートロック解除も井上貴博キャスター：国交省の調査によると、ネット通販の普及に伴い、宅配便の取り扱い個数は年々増加していて、2009年