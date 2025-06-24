次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」などが7月9日に発表へ！Samsung Electronics（以下、Samsung）は24日（現地時間）、アメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」を現地時間（EDT）の2025年7月9日（水）10：00から開催すると発表しています。日本時間（JST）では7月9日23：00から。発表会の模様は