お笑いコンビ、ロングコートダディ（堂前透＝35、兎＝36）が24日、大阪市のよしもと漫才劇場で、マンゲキ10周年プレミアムライブ「ロングコートダディ堂前企画『ネコちゃんのしっぽビンビビン』」に出演した。同劇場は昨年12月1日に開設10年を迎え、毎月プレミアムライブを開催中。第7弾の今回は、堂前が16年から続けている「ネコちゃんシリーズ」最新作が行われ、カベポスター、ダブルヒガシ東良介、例えば炎らが出演した。23年に