「ロッテ６−４巨人」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ちで巨人戦３連勝。交流戦を１０勝８敗で終えた。これでパ・リーグ６球団は交流戦全チーム勝ち越しに成功。１〜６位（１位ソフトバンク、２位オリックス、日本ハム、４位西武、ロッテ、６位楽天）を独占した。２点を追う三回、１死から３番・安田、４番・山本の連打で一、二塁とし、５番に入ったドラフト１位・西川（青学大）の右中間２点三塁打で同