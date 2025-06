6月22日、人気アイドルグループ・Snow Manのラウールが、自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「ラウールさんはこの日、《I walked on the runway for the first time since I came to Milan!》と、ミラノでランウェイを歩いたことを報告しました。この文言と一緒にアップした5枚の写真では、モデルとして参加したミラノメンズコレクションでの様子が写っています。かねてからモデルに挑戦してきたラウール