ナ・リーグ西地区の首位を走るドジャースの下部組織で、メジャーの舞台を夢見る有望株が驚異的な回復を見せているという。２０２３年のＭＬＢドラフト７位で指名された右腕、パトリック・コペン投手（２３）が重大なアクシデントに見舞われたのは入団１年目だった。昨年８月２０日（日本時間２１日）の１Ａの試合中に放たれた痛烈なピッチャー返しが顔面を直撃。マイナーで最速９９マイル（約１５９・３キロ）の直球を武器に計