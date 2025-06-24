24日、LE SSERAFIMが日本4thシングル『DIFFERENT』の発売記念ショーケースに登壇しました。【写真を見る】【LE SSERAFIM】新曲『DIFFERENT』を披露『KAWAII』について「憧れの星野源さんに新曲をプロデュースして頂いて本当に光栄です」LE SSERAFIMが登場すると、割れんばかりの大歓声。そして、新曲『DIFFERENT』を披露すると、会場のボルテージは一気に高まりました。HUH YUNJINさんは、“今日も沢山ピオナ（ファン名）の皆さ