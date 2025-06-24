「ロッテ６−４巨人」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人が逆転負けで連敗を喫して借金１。今季の交流戦は６勝１１敗１分けの１１位で終えた。巨人は初回１死から坂本が中堅左へ今季１号となるソロを放ち先制。二回には相手失策で追加点を奪い、なお２死一、三塁で丸の右前適時打が出てロッテを突き放した。だが、先発・西舘が直後に１点を返されると、三回は１死一、二塁から西川の２点三塁打で同点に追いつかれる