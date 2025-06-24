新日本プロレスは24日、後楽園ホールでエル・デスペラードの自主興行“DEATHPAIN”invitacionalsuppoetedbyROLLINGCRADLEを行った。メインはIWGPジュニアヘビー級選手権で王者・エル・デスペラードと挑戦者・葛西純が対戦。蛍光灯＆ガラスボード＋αデスマッチで行われた。立ち上がりは蛍光灯やガラスボードには被弾せず。そこに「最初で最後のシングルでこんなおとなしくていいのか」という葛西の一言で蛍光灯で殴