リュックと添い寝ごはんが、＜ワンマンツアー2025＞を開催することを発表した。また、7月9日に新曲「恋煩い」を配信リリースすることも決定した。 本発表は、本日開催された東京・Shibuya WWW XにてMONO NO AWAREをゲストに迎えたツーマンライブ＜生活の忘れもの-踊-＞の公演中にアナウンスされた。 ＜ワンマンツアー2025＞は、＜3rd album release tour “Terminal”＞以来、約1年半ぶりの開催となる。9月23日の岡山・CRAZY MAMA