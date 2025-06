HAGANEが、全国ツアー<TOP OF THE TOWER>の全9本の追加公演を開催することを発表した。 4月30日に新メンバーを迎えての初のフルアルバム『TOP OF THE TOWER』をリリースし、5月15日の仙台公演からグループ初の全国ツアー<HAGANE Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」>をスタートさせ、6月24日に東京・渋谷CLUB QUATTRO公演も大盛況で終えた。 今回ツアーは全12カ所で行われたが、全公演ソールドアウト。あとは、ファイ