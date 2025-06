King & Princeが歌うミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の新キービジュアルが24日、公開された。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の新キービジュアル世界初の短編トーキー・アニメーション映画『蒸気船ウィリー』で1928年11月18日にスクリーンデビューして以来、世代を超えて愛されているミッキーマウスは、2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える。ミッキーマウスのスクリー